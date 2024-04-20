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        Haberler Gündem Eğitim Türkiye’den mezun olup ABD diplomasına eşdeğer diploma alacaklar

        Türkiye’den mezun olup ABD diplomasına eşdeğer diploma alacaklar

        Yeditepe Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Komisyonu (CODA) tarafından akredite edilen, Avrupa'da ilk, dünyada ikinci üniversite oldu. Bu akreditasyon ile Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezunları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diş hekimliği mezunlarıyla aynı hak ve ayrıcalıklara sahip oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:43
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        Türkiye'den mezun olup ABD diplomasına eşdeğer diploma alacaklar
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        ABD’de diş hekimliği yapmak isteyen bir hekim eğer ABD’deki okullardan veya CODA Akreditasyonuna sahip bir okuldan mezun değilse, öncelikle diplomalarının ABD makamları tarafından tanınması gerekiyor. Bunun için ilk olarak Diş Hekimliği Kurulu tarafından kişinin derecesinin uygunluğu tasdik ediliyor. Derecesi uygunsa, diş hekimliğiyle ilgili temel ve klinik bilgileri değerlendiren Ulusal Diş Hekimliği Kurulu Sınavı NBDE ve İngilizce Yeterlilik Testi EPT sınavlarını geçmesi şart. Bu sınavlardan yüksek not alabilen diş hekimleri, pratik deneyim kazanmayı sağlayacak Advanced Standing programlarında eğitim görmek için başvurabiliyor. Ancak dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişinin başvurduğu bu programlara kabul almak bu zorlu süreçten geçmeyi gerektiriyor. Kabul edilmeleri durumunda ise 50 bin dolar ile 100 bin dolar arasında bir ücret ödemeleri ve 17 aylık süren bu programı tamamlamaları gerekiyor.

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        CODA Akreditasyonu sayesinde, mezunlar tüm bu sınavları, eğitim programlarını ve prosedürü otomatik olarak geçmiş oldu. Denklik için gerekli eğitim bütçesine de ihtiyaç kalmadı.

        "EĞİTİMDE DÜNYAYLA YARIŞMAZSINIZ, MEMLEKETE YETERLİ KATKI SAĞLAYAMAZSINIZ"

        Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, bu gelişmenin Türkiye’de diş hekimliği eğitimi için önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

        CODA Akreditasyonunun, üniversite ve mezunlar için ülkeyi gururlandıracak bir dizi uluslararası olanağı da beraberinde getirdiğine işaret eden Bedrettin Dalan şöyle devam etti: “1 Şubat 2024 tarihinden sonra mezun olan ve olacak tüm öğrencilerimiz Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Diş Hekimliği okullarından mezun olan hekimlerin sahip olduğu haklara sahip oldu. Yani mezunlarımızın diplomaları, ABD diplomasının geçerli olduğu tüm ülkelerde geçerlidir.”

        "MEZUNLARIMIZ DAHA DA GÜÇLENDİ"

        Dekan Prof. Dr. Bahar Eren Kuru ise fakültenin çetin bir akreditasyon sürecinden geçtiğini ifade ederek süreci başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Bahar Eren Kuru, şunları kaydetti: “Eminim bizden sonra başka okullar da bunun için çaba sarf edeceklerdir. Öncü olmanın keyfini yaşamak gerçekten önemli... Ülkemiz için de çok önemli bir adım. Çünkü küreselleşen eğitim dünyasında, uluslararası ilişkiler ve araştırma projeleri birbirini destekler. Tanınırlık, öğrenci değişimi, öğretim üyesi değişimi, sınavlarda öğretim üyelerinin değişimi gibi adımlar çıtanın yükselmesini sağlar. Eğitim ne kadar yükselirse sağlık hizmeti o kadar iyileşir ve mükemmelleşir. Hekimler olarak bizim amacımız da en iyi sağlık hizmetini, yetiştirdiğimiz çağdaş, yenilikçi, donanımlı, diş hekimleriyle en yükseğe çıkarmak.”

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