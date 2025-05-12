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        Haberler Dünya Türkiye’den Ekvator'da gerçekleşen saldırıya kınama - Güncel haberler | Dış Haberler

        Türkiye’den Ekvator'da gerçekleşen saldırıya kınama

        Dışişleri Bakanlığı, Ekvator'da meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırı hakkında kınama mesajı paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 01:59 Güncelleme: 12.05.2025 - 02:00
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        Ekvator'da gerçekleşen saldırıya kınama
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ekvator’un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvator halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #dışişleri bakanlığı
        #türkiye
        #Ekvator
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