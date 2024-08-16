Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başvuruları başladı! YÖS 2 başvuru ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı için başvurular başladı. Sınavın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olacak ve devlet üniversiteleri ayrı bir sınav daha yapmayacak. Peki, YÖS 2 başvuruları ne zaman bitiyor, geç başvuru tarihi nedir? İşte, detaylar...
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Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ikincisi için başvurular başladı. Sınav, KKTC dahil 60 ülke, 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Devlet üniversiteleri ÖSYM tarafıdan yapılacak YÖS sınavını baz alacak. Öte yandan adaylar tek bir sınav puanı ile tüm üniversitelere başvuru yapabilecek. İşte, YÖS 2 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...
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YÖS 2 SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YÖS 2 başvuruları 16 Ağustos ile 2 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.
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YÖS 2 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
İlk başvuruyu kaçıranlar 10-12 Eylül 2024 tarihlerinde geç başvuru yapabilir.
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YÖS 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖS 2 sınav sonuçları 22 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.