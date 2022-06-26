Türkiye Yunanistan milli maçı için nefesler tutulmuş durumda. 19. Akdeniz Oyunları kapsamında oynanacak zorlu randevuya ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...



TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Akdeniz Oyunları'nda Türkiye U18 Milli Takımı yer alıyor. Ay-yıldızlılar 26 Haziran Pazar akşamı TSİ 19.00’da Yunanistan ile karşılaşacak. Oran şehrinde Mers El Hadjadj Stadium'da oynanacak müsabaka TRTSpor’dan naklen yayımlanacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Portekiz TSİ 22.00'de Ahmed Zabana Stadium'da karşı karşıya gelecek.

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)



Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu