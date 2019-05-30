UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takım, bu sınavlar öncesinde ilk hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 yenerek zorlu periyoda iyi bir başlangıç yaptı.

CENGİZ ÖNE GEÇİRDİ

Milliler, maça etkili başladı. 8. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı. 11. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza yayı üzerinden sert şutu ağlara gitti: 1-0.

KENAN SİFTAH YAPTI

17. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topta araya giren Cengiz Ünder pasını altı pas içindeki Kenan Karaman’a bıraktı. Bu futbolcunun dönerek yerden vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-0. Milli futbolcu, ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti. 24. dakikada Samaris’in ceza sahası dışından yerden sert şutu kale direğine çarparak auta çıktı. 39. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı’nın ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. İlk yarı 2-0 noktalandı.

İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ

İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişiklikleri ile başladı. İlk yarıya göre tempo düşerken Milliler yakaladığı fırsatlarda fileleri bulamadı. Maçın son dakikasında Milliler'in ofsayt nedeniyle duraksadığı anda Kourbelis durumu 2-1'e getirerken mücadele böyle noktalandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Paschalakis tokatladı.

11. dakikada Cenk Tosun'un ceza alanı içine ortasında, Yusuf tek pasla Cengiz Ünder'i topla buluşturdu. Cengiz'in kale önünde kontrol edip sol ayağıyla vurduğu top ağlara gitti: 1-0.

17. dakikada Yunanistan defansının ceza alanı içinden uzaklaştıramadığı topu Cengiz Ünder, sağ çaprazda Kenan Karaman ile buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutu kaleci Paschalakis'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.

24. dakikada Samaris'in ceza alanı dışı, kaleyi karşıdan gören bir noktadan sert şutu kalecinin sağından yan direğe çarparak auta gitti.

39. dakikada Yusuf Yazıcı ceza alanı dışı sağ çaprazından serbest vuruş kullandı. Kale önünde topa yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunu kaleci tokatlayarak kornere gönderdi.

40. dakikada Fortounis'in ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından az farkla auta çıktı.

İlk yarı Türk Milli Takımı'nın 2-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

49. dakikada Cengiz Ünder'in yerden pasında kale önünde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşu kalecinin ayağından oyun alanına geri döndü.

50. dakikada Kolovos'un ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

79. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Bouchalakis geçti. Bu futbolcunun ortasında arka direkte topla buluşan Kourbelis'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

83. dakikada Abdulkadir-Mahmut-Güven paslaşmasında penaltı noktası üzerinden Güven'in sert şutunu kaleci çıkardı.

90+4'de ceza alanında oluşan karambolde topu önde bulan Kourbelis'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE: 2 - ANTALYASPOR: 1

Stat: Antalya

Hakemler: Radu Marian Petrescu, Radu Adrian Stefan Ghinguleac, Vladimir Costin Urzica (Romanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 61 Mahmut Tekdemir),Ozan Tufan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup),Cengiz Ünder (Dk. 80 Emre Belözoğlu),Yusuf Yazıcı (Dk. 46 İrfan Kahveci),Cenk Tosun (Dk. 56 Güven Yalçın),Kenan Karaman (Dk. 46 Abdülkadir Ömür)

Yunanistan: Paschalakis, Mavrias (Dk. 73 Kotsiras),Kourbelis, Koutris (Dk. 46 Stafylidis),Masouras (Dk. 65 Ntourmisai),Siopis (Dk. 75 Mantalos),Samaris, Pelkas (Dk. 46 Kolovos),Valerianos (Dk. 54 Bouchalakis),Koulouris, Fortounis

Goller: Dk. 11 Cengiz Ünder, Dk. 17 Kenan Karaman (Türkiye),Dk. 90+3 Kourbelis (Yunanistan)

Sarı kartlar: Dk. 67 Kourbelis (Yunanistan),Dk. 68 Oğuzhan Özyakup (Türkiye)

MAÇTAN NOTLAR

Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçına A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.

TARAFTARLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi.

Yunanistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

ADAY KADRO

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Sassuolo),Cengiz Umut Meraş (Bursaspor),Emre Taşdemir (Galatasaray),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor),Cengiz Ünder (Roma),Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor),Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor),Yunus Mallı (Wolfsburg),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş),Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)