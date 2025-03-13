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        Haberler Magazin Türkiye; yabancı yapımların çekim merkezi

        Türkiye; yabancı yapımların çekim merkezi

        Türkiye; yabancı yapımların çekim merkezi olmaya devam ediyor. 2024'te 205 olmak üzere son 5 yılda 921 yabancı yapımın çekimi Türkiye'de gerçekleştirildi. Yabancı yapımlar aracılığıyla gerçekleşen Türkiye'nin tanıtımı, milyarlarca liralık reklam - ilan bütçesine eş değer

        Giriş: 13.03.2025 - 08:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:51
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        Türkiye, yabancı yapımlar için çekim merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'de, son 5 yılda; 921 yabancı yapımın çekimi gerçekleştirildi.

        Ülkemizde en çok çekilen yabancı yapım, % 42'lik oranla 390 çekimle belgesel türünde oldu.

        Tarihi zenginliği, doğal güzellikleri nedeniyle Türkiye, yabancı menşeli belgesellerin yapımcıları için tam bir mıknatıs niteliğine sahip.

        İstanbul, Kapadokya, Göbeklitepe, Çıldır Gölü, Karadeniz'in yaylaları, Van Gölü, Yedigöller, Çanakkale, Pamukkale, Cennet - Cehennem başta olmak üzere Türkiye'nin birçok tarihi konumu ve doğal güzelliği belgesellerin başrol unsurları olarak ön plana çıkıyor.

        National Geographic, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelerek 'Gökyüzünden Avrupa' adlı belgesel için İstanbul, Kapadokya, Çıldır Gölü, Gaziantep ve Antalya'da çekimler gerçekleştirdi.

        Son 5 yılda Türkiye'de çekilen yabancı yapımlar şöyle;

        2020

        • Belgesel... 51

        • TV Programı... 24

        • TV Dizisi... 24

        • Reklam Filmi... 5

        • Sinema Filmi... 7

        • Kısa Film... 1

        • Video Klip... 8

        TOPLAM... 120

        Türkiye'de çekilen en sükseli yabancı film, hiç şüphesiz 2012 yapımı bir 'James Bond' filmi olan 'Skyfall'... Zira filmin küresel hasılatı; 1 milyar 108 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2021

        • Belgesel... 58

        • TV Programı... 33

        • TV Dizisi... 15

        • Reklam Filmi... 12

        • Sinema Filmi... 17

        • Kısa Film... 2

        • Video Klip... 15

        • TV Filmi... 3

        TOPLAM... 155

        Hintli şarkıcı Harrdy Sandhu, 'Kya Baat Ay' adlı şarkısının klibini İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı ve Balat'ta çekti. Klip, 700 milyon kez izlendi.

        2022

        • Belgesel... 96

        • TV Programı... 46

        • TV Dizisi... 21

        • Reklam Filmi... 31

        • Sinema Filmi... 17

        • Video Klip... 11

        • TV Filmi... 2

        TOPLAM... 224

        Guy Ritchie'nin yönettiği 'Servet Operasyonu', Antalya'da çekildi. Filmin başrol oyuncusu Jason Statham, sosyal medya hesabından antik tiyatro Aspendos'ta çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

        2023

        • Belgesel... 96

        • TV Programı... 56

        • TV Dizisi... 12

        • Reklam Filmi... 23

        • Sinema Filmi... 14

        • Video Klip... 12

        • Kısa Film... 4

        TOPLAM... 217

        Guy Ritchie'nin yönettiği 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'da başrolleri; Henry Cavill, Eiza Gonzales, Alix Pttyfer paylaşırken filmin bir bölümü Antalya'da çekildi.

        2024

        • Belgesel... 89

        • TV Programı... 62

        • TV Dizisi... 16

        • Reklam Filmi... 15

        • Sinema Filmi... 12

        • Video Klip... 9

        • TV Filmi... 1

        • Kısa Film... 1

        TOPLAM... 205

        Yabancı menşeli belgesellerde en fazla konu edilen konumlardan biri de Kapadokya.

        Çekim türlerine göre son 5 yılda çekim sayıları şöyle gerçekleşti;

        • Belgesel... 390

        • TV Programı... 221

        • TV Dizisi... 88

        • Reklam Filmi... 86

        • Sinema Filmi... 67

        • Video Klip... 55

        • TV Filmi... 6

        • Kısa Film... 8

        TOPLAM... 921

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaklaşık 200 ülkede gerçekleştirdiği Türkiye'nin tanıtımına yönelik çalışmalar ve 'GoTürkiye' başlıklı sosyal medya hesabı, Türkiye'nin çekim merkezi olmasında önemli bir paya sahip.

        'Go Türkiye'nin an itibarıyla, takipçi sayıları;

        • Facebook... 5 milyon 496 bin

        • Instagram... 3 milyon 800 bin

        • X... 737 bin

        • YouTube... 5 milyon

        • TikTok... 4 milyon 400 bin

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        #türkiye
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        #james bond
        #Jason Statham

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