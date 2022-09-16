Türkiye bu hafta kaç puan aldı? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?



Türkiye, Avrupa'da 3 galibiyet, 1 beraberlikle 1.400 puan elde ederek, bu hafta Belçika ile birlikte en çok puan toplayan ülke oldu. Bu sonuç ile 1 basamak yükselerek, Yunanistan'ı geçtik ve 19. sıraya çıktık.