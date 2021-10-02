Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından galibiyet gelmemesi üzerine Türkiye, güncellenen ülke puanı sıralamasında bir basamak geriledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Ajax'a 2-0, Kupa 2'de Fenerbahçe evinde Olimpiakos'a 3-0 mağlup oldu. Galatasaray ise deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kaldı.

Alınan sonuçlar doğrultusunda Türkiye, UEFA sıralamasında Yunanistan'a geçilerek 19. sırada yer aldı.

2023/2024 SEZONU TEHLİKEDE

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Türkiye, 2022/23 sezonunda şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi için 3. ön eleme, lig ikincisi 2. ön eleme Türkiye Kupası galibi ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. Ligi 4 ve 5. sırada noktalayan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.

Sezon sonu sıralamada 16 ve daha aşağıda yer alan ülkeler Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek..

UEFA ÜLKE SIRALAMASI

15- Hırvatistan 24.900

16- Çek Cumhuriyeti 24.400

17- Kıbrıs Rum Kesimi 24.375

18- Yunanistan 24.200

19- Türkiye 23.900

20- Norveç 23.250