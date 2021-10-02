Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından galibiyet gelmemesi üzerine Türkiye, güncellenen ülke puanı sıralamasında bir basamak geriledi.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Ajax'a 2-0, Kupa 2'de Fenerbahçe evinde Olimpiakos'a 3-0 mağlup oldu. Galatasaray ise deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kaldı.
Alınan sonuçlar doğrultusunda Türkiye, UEFA sıralamasında Yunanistan'a geçilerek 19. sırada yer aldı.
2023/2024 SEZONU TEHLİKEDE
Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Türkiye, 2022/23 sezonunda şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi için 3. ön eleme, lig ikincisi 2. ön eleme Türkiye Kupası galibi ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. Ligi 4 ve 5. sırada noktalayan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.
Sezon sonu sıralamada 16 ve daha aşağıda yer alan ülkeler Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek..
UEFA ÜLKE SIRALAMASI
15- Hırvatistan 24.900
16- Çek Cumhuriyeti 24.400
17- Kıbrıs Rum Kesimi 24.375
18- Yunanistan 24.200
19- Türkiye 23.900
20- Norveç 23.250
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