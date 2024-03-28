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        Haberler Dünya Türkiye seçime gidiyor: Dış basın yerel seçimleri böyle takip ediyor

        Türkiye seçime gidiyor: Dış basın yerel seçimleri böyle takip ediyor

        Türkiye, 31 Mart günü yerel seçim için sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimler dış basın tarafından da takip ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:16
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        Dış basın yerel seçimleri böyle takip ediyor
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        Türkiye, 31 Mart günü yerel seçim için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ülke genelinde pazar günü, belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirmek üzere milyonlarca seçmen oy kullanacak.

        Pazar günü yapılacak yerel seçimler, dünya basını tarafından da dikkatle izleniyor.

        Reuters'ın "Türkiye'nin yerel seçimi Erdoğan ve baş rakibi İmamoğlu için bir sınav" başlıklı haberinde, AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği başta İstanbul ve başkent Ankara'yı geri almak istediği ifade edildi.

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        Associated Press, "Türkiye, yeni belediye başkanlarını seçmeye hazırlanıyor" başlığı kullanıldı. Haberde, "Türkiye'de milyonlarca seçmen Pazar günü yerel seçimlerde belediye başkanlarını ve yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. İktidar partisi beş yıl önce kaybettiği önemli şehirleri geri kazanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

        "SIKI BİR YARIŞ OLACAK"

        Bloomberg ise Türkiye'deki yerel seçimlere ilişkin haberinde İstanbul'a öncelik verdi. "Erdoğan İstanbul'u geri kazanmak ve güçlü rakibini yenmek istiyor" başlıklı haberde, "Bu hafta sonu yapılacak belediye seçimleri, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın özenle seçtiği aday ile muhalefetteki belediye başkanı arasında sıkı bir yarış olacak" denildi.

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        İngiliz BBC gazetesi de seçimlerle ilgili haberinde İstanbul'u öne çıkardı. Haberde, "Türkiye seçimleri: İstanbul'u yönetme mücadelesi ülkenin geleceği için anahtar" başlığı kullanıldı ve "Milyonlarca Türk, en büyük şehirlerini kimin yöneteceğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrolü muhalefetten geri alıp alamayacağına karar vermek için Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanacak." ifadelerine yer verildi.

        ABC News haberinde, "Türkiye'nin önemli belediye başkanlığı yarışlarının yakın olması bekleniyor. Gönüllü seçim gözlemcileri kilit rol oynayacak" başlığını kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #türkiye
        #Yerel seçim
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