'Türkiye'nin zirvesi' Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu
'Türkiye'nin çatısı' olarak isimlendirilen Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan şapka şeklinde mercek bulutu oluştu
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ağrı Dağı, ihtişamıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.
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Zirvesinde dört mevsim kar eksik olmayan 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nda fotoğraf tutkunları oluşan ‘mercek’ bulutunu çekti.
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Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliği nedeniyle Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen, çevresinde kar ve sisin eksik olmadığı, Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan şapkayı andıran bulut kartpostallık görüntü oluşturdu.
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