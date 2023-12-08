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        Haberler Yaşam 'Türkiye'nin zirvesi' Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu

        'Türkiye'nin zirvesi' Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu

        'Türkiye'nin çatısı' olarak isimlendirilen Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan şapka şeklinde mercek bulutu oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:44
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          Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ağrı Dağı, ihtişamıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

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          Zirvesinde dört mevsim kar eksik olmayan 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nda fotoğraf tutkunları oluşan ‘mercek’ bulutunu çekti.

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          Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliği nedeniyle Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen, çevresinde kar ve sisin eksik olmadığı, Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan şapkayı andıran bulut kartpostallık görüntü oluşturdu.

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