Türkiye '1 Başka Güzel'ini arıyor 0:00 / 0:00

SHOW TV ekranlarında daha önce eşine rastlanmamış bir program yayınlanmaya başlayacak. '1 Başka Güzel'... Türkiye'nin bir başka güzelini arayacağı programda 12 kadın, Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak. Yarından itibaren hafta içi her gün saat 13'te Esra Eron'un sunumuyla yayınlanacak olan '1 Başka Güzel'in jürisi; Raşit Bağzıbağlı, Emina Jahoviç ve Bige Daruga Çalışkan'dan oluştu

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Bambaşka bir moda yarışması izlemeye var mısınız?

SHOW TV ekranlarında BBO Yapım imzalı yepyeni bir moda yarışması başlıyor.

'1 Başka Güzel', dünyanın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan yarışmacılarıyla ekranlarda moda rüzgârı estirecek.





NASIL BİR YARIŞMA?

Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Hırsın ve rekabetin yer aldığı programda birbirinden değişik şovlar da olacak.

JÜRİSİYLE DE İDDİALI

Yarışmacılar, konusunda seçkin bir jüri karşısına çıkacak. Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü şarkıcı ve oyuncu Emina Jahoviç ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan...

'1 Başka Güzel', izleyicilere Esra Eron'un sunumuyla ulaşacak.

Bu zamana kadar yapılan moda yarışmalarına benzemeyen '1 Başka Güzel'de, karakterine, zekâsına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgâr gibi esip 'moda benden sorulur' diyen 12 farklı kadın, Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak.

Stilin, tarzın, yaratıcılığın ve şovların yarışması '1 Başka Güzel', 13 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 13'te SHOW TV'de...

Raşit Bağzıbağlı, Emina Jahoviç, Bige Daruga Çalışkan ve Esra Eron, Habertürk'e verdikleri röportajda '1 Başka Güzel'in farkını anlattı.

Jüri koltuğunda hem öğretiyorsunuz hem eğleniyorsunuz. Jüri olmanın sizi zorlayan tarafları var mı?

Bige Daruga Çalışkan: En zor tarafı hayat hikâyelerini bildiğiniz, etkilendiğiniz yarışmacıları tüm duygulara rağmen objektif değerlendirmek.

Raşit Bağzıbağlı: Var tabii... Karşındaki insanı kırmadan eleştirmek sanırım en zor olan tarafı. Seyirciye de ekranda samimiyetimizi ve dürüst olduğumuzu geçirebilmek önemli. Dengesini ayarlamak çok hassas bir nokta.

Emina Jahoviç: Benim açımdan zorlayan tek şey, elenmesi. Çünkü kızlar çok tatlı, eğlenceli ve ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Onlar için bu büyük bir şans ve hayal kırıklığına uğramalarını istemiyorum ama sonunda bir yarışma, o kısım da onlara bir sürü şey öğretecek. Eğleniyoruz, evet... Hem de çok! Hepimiz çok istekliyiz ve şimdiden bile güzel bir bağ kurduk.

Raşit Bağzıbağlı

Sizi diğer moda yarışmalarından farklı kılan nedir?

Bige Daruga Çalışkan: Yarışmacıların gerçek hayattan olması ve formatın takım ruhunu oluşturması.

Raşit Bağzıbağlı: Prodüksiyon olarak şu ana kadar yapılan işlerden çok farklı öncelikle, içerik olarak moda öncelikli ancak kızların kişisel gelişimleri ile alakalı da konuşuyoruz. Güzelliği ve şıklığı daha komple olarak ele alıyoruz.

Emina Jahoviç: Benim için asıl yarışmanın diğerlerinden farklı olması bu projeyi kabul ettirdi. Sade moda ve zevk değerlendirmiyoruz. Bizim asıl amacımız '1 Başka Güzel' bulmak... Aura, davranış, takım, karakter ve yetenek.

Bu bir yarışma programı doğal olarak kızların arasında bir rekabet oluşuyor. Aralarındaki rekabeti nasıl dengeliyorsunuz?

Esra Eron: Olaylara adalet duygusu temeliyle yaklaşırsanız bu dengeyi daha kolay sağlarsınız. Bu tip yarışmalarda adil ve objektif bakabilmek bence çok önemli. Rekabet her yerde olur özellikle yarışmalarda rekabetin olmaması kaçınılmazdır. Önemli olan başkalarının alanına girmeden saygı çerçevesinde kendini ortaya koyarak diğerlerinden ayırabilmektir.

Bu bir moda programı ve kızların ne giyindiği çok önemli, bir o kadar sunucunun da. Sen tarzını nasıl tanımlarsın?

Esra Eron: Benim tarzım bazen feminen ama sade şık ama daha rahat. Günlük hayatta kendime yakıştırmadığım veya üzerimde görmekten mutlu olmayacağım hiçbir şeyi ekranda da giymemem gerektiğini düşünüyorum. Bazen bir renk giyersiniz o sizi öne çıkarır veya bir aksesuar, bazen bir çizme bu tamamen sizin kendinizi o parçayla şık hissetmenizle alakalı. Güzellik görecelidir fakat bir kadın bir kıyafetin içinde mutluysa zaten onu taşırken şık olmuştur diye düşünüyorum.

Esra Eron

Esra, sen güler yüzlü bir sunucusun, bu rekabet ortamında sakinliğini koruyabilecek misin?

Esra Eron: Kendimi belli bir kalıba sıkıştırmak istemiyorum evet çoğunlukla güler yüzlüyüm ama duruma göre değişebilecek diyaloglarla karşılaşabilirim. O yüzden genelde olayın akışında kalmak istiyorum önemli olan o anda benim içimden geçen en samimi duyguyu en şeffaf şekilde kimseyi rencide etmeden seyirciye geçirebilmem ama gülmeyi çok seviyorum.

Emina Hanım günlük hayatınızda da tarzınızla konuşulan bir isimsiniz, tarz olmak için tüyonuz var mı?

Emina Jahoviç: Çok teşekkürler. Bence moda bizi değil, biz modayı bize yakıştığı kadar uygulamalıyız. Onu da kızlardan bekliyorum.

Ünlü isimlerin jüri olduğu bir yarışma programında sunuculuk yapmak nasıl bir duygu?

Esra Eron: Çok değerli ve güzel isimlerle çalışıyorum hepsi kendi alanında gerçekten işlerinin en iyisi. Dördümüz de yeni tanıştık ama çok güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Benim için hepsi çok tatlılar. Karşılarında giyinip durmak zor bazen. Acaba içlerinden benim de kombinimi puanlıyorlar mı diyorum :) İşin esprisi tabii bu ama tüm çalışma arkadaşlarımla gerek sahne üstü jürimizle gerek arka planda olan tüm ekip arkadaşlarımla bu yolculuğa çıktığım için çok mutluyum.

Böyle fit kalmayı nasıl başarıyorsunuz?

Emina Jahoviç: Spor, sağlıklı beslenme ve disiplinin benim hayatımın bir parçası olması.

Emina Jahovic

Yaptığınız işlerde lafını esirgemeyen kadın olarak tanınıyorsunuz bu yarışma programında nasıl bir Bige Daruga Çalışkan göreceğiz?

Bige Daruga Çalışkan: Beni tanıyanların asla şaşırmayacağı adaletli ve dobra yani Bige.



Raşit Bey kumaşlarla sanatınızı konuşturuyorsunuz, sizce her kadın şık olmayı başarabilir mi?

Raşit Bağzıbağlı: Tabii ki. Şıklık çok göreceli bir şey. Belirli bir kalıbı yok. Fiziğinize yakışanı bilmek en önemlisi ve değişikliğe açık olmalısınız. Profesyonellere kulak vermeli kadınlarımız.

Türkiye'de ve dünyada pek çok tasarım ödülü aldınız, şimdi genç yarışmacıların kendilerince yaptıkları konseptleri değerlendiriyorsunuz. Onlara bu yarışma sürecinde ne gibi katkılarda bulunacaksınız?

Raşit Bağzıbağlı: Bugüne kadar gerek meslek hayatımda gerekse yaptığım moda programlarında edindiğim tüm tecrübeyi aktaracağım kesinlikle. Şıklığın sadece güzel giyinmekten ibaret olmadığının altını çizeceğim. Daha derin bir şey bence şık olmak.

Dünyaca ünlü bir moda dergisi yönetiyorsunuz, Türk kadınlarının giyim tarzını nasıl buluyorsunuz?

Bige Daruga Çalışkan: Dünyayı sıkı takip eden bir moda anlayışımız var, sadece bazen gereksiz parçalara lüzumsuz harcamalar yapabiliyorlar. Özellikle sokak modasını çok hızlı takip ettiklerini söyleyebilirim.

Emina Jahoviç: Türk kadınının benim için asil bir tarzı var. Bakımlı kadınlar diyebilirim.

Bige Daruga Çalışkan

Kızların konseptinde görmek istediğiniz, olmazsa olmazınız nedir?

Raşit Bağzıbağlı: Özellikle ayakkabı ve çanta tercihlerinde Türk kadınları çok hata yapıyor. Ben de bu konuya çok takıntılıyım. Proporsiyonlarına ve karakterlerine göre giyinmeliler.

Sizi izleyenler nasıl bir Emina Jahoviç görecek?

Emina Jahoviç: Beni aslında olduğum gibi görecekler.

Siz kendi giyim tarzınızı nasıl adlandırırsınız?

Emina Jahoviç: Spor, elegan ve klasik karışımı.

Bir başka güzel olmak sizin için ne ifade ediyor?

Raşit Bağzıbağlı: İnsan karakteriyle, şıklığıyla, duruşuyla bir başka güzel oluyor. Benim için anlamı bu...

Emina Jahoviç: Kadın her zaman kadın gibi olmalı, tam adı üstünde. Akıllı, dikkatli, çalışkan, titiz, bakımlı, en önemlisi kendi ayaklarının üzerinde duran kadın... Hem kendi için hem sevdiği insanlar için.

Bige Daruga Çalışkan: Uyumlu, yaratıcı ve çalışkan bir ekiple çıkılan zevkli bir yolculuk, seyirci de en az bizim kadar zevk alacak buna tüm kalbimle inanıyorum.