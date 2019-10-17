Türkiye'nin yeni nesil sanatçıları BASE'de

14-17 Kasım 2019’da Akaretler Sıraevler’de 25-27-29-31 numaralı binalarda, Habertürk ve Bloomberg HT’nin Ana Medya Sponsorluğunda gerçekleşecek olan Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, yurdun dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topluyor. 7

2 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 119 yapıtı yer alacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği BASE’te 4 gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan 'BASE Talks' konferans programı ve atölye çalışmaları gerçekleşecek.

Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.



BASE 2019’un seçici kurulunda Antonio Cosentino, Azra Tüzünoğlu, Derya Yücel, Elif Uras, Kezban Arca Batıbeki, Lalin Akalan, Marcus Graf, Merih Akoğul, Mustafa Taviloğlu, Nazlı Pektaş, Osman Dinç, Selman Bilal, Şakir Gökçebağ, Sabiha Kurtulmuş, Tankut Aykut, Tomur Atagök ve Vahit Tuna yer aldı.

Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşecek olan BASE 2019’da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek.Çok sesli, çok anlamlı ve dinamik bir görsel karşılaşma ortaya çıkaran BASE 2019/ “Şimdi”, Türkiye’deki görsel sanat eğitimi ve pratikleri üzerine geniş, güncel ve günümüze özgü bir spektrum sunuyor:BASE 2019’un küratöryel çerçevesini 'Şimdi' olarak belirleyen Derya Yücel, "Zaman, bir noktadan diğerine doğru hareket eden kesintisiz, dinamik ve tekrar etmeyen bir olguysa “şimdi”, geçmiş ile geleceği bağlarken aynı zamanda onlarla sınır oluşturan anlardır. Şimdi, zamanın sürekliliği ve bağlantısı, geçmişin hafızası ve geleceğin olasılıklarıdır. Şimdi, geçmişle geleceğin buluştuğu anlık noktadır. Ve zaman, şimdilerin bir toplamıdır. Sanat, bir bilgi formu olarak geçmişin izlerini, şimdi aracılığı ile geleceğe aktarır. Sanat üretimi, bireyin kendine özgülüğü, düşünsel ve teknik donanımı, yaşamsal perspektifi, seçimleri ile onun algılama, anlamlandırma, hatırlama ve kendi zamanını kaydetme biçiminin yön verdiği bir yaratıcılığın somut formudur. BASE 2019 seçkisine dair bir üst başlık olarak önerilen Şimdi, yeni nesil sanatçıların doğallıkla önce kendi dünyasını ve kendi 'şimdi'lerini merkeze aldıkları, kültürel kimlik, toplumsal bellek, kişisel mitoloji, kurmaca benlik gibi kavramsal, estetik kimi zaman politik yönelimleri de içine alan, farklı mecraları kuşatan işlerini paylaşıyor. Çok sesli, çok anlamlı ve dinamik bir görsel karşılaşma ortaya çıkaran BASE 2019/ Şimdi, Türkiye’deki görsel sanat eğitimi ve pratikleri üzerine geniş, güncel ve günümüze özgü bir spektrum sunuyor" dedi.

DÖRT GÜN BOYUNCA DEĞERLİ İSİMLER BİR ARAYA GELECEK

20’ye yakın panelde yaklaşık 35 konuşmacıyı ağırlayacak olan ‘’BASE Talks’’, her gün 11:00-19:00 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl BASE Talks’ta şimdiden yerini alan isimler ise Antonio Cosentino, Atıf Akın, Ayşegül Kurtel, Bengü Gün, Beral Madra, Burcu Tosun, Çağrı Saray, Çelenk Bafra, Derya Yücel, Emre Zeytinoğlu, Erdal Duman, Erdil Yaşaroğlu, Evrim Altuğ, Ferhan İstanbullu, Guido Casaretto, Hüsamettin Kocan, Kezban Arca Batıbeki, Leyla Ünsal, Merih Akoğul, Murat Pilevneli, Osman Dinç, Oya Delahaye, Ozan Bilgiseren, Ömer Özyürek, Özlem Yalım, Pınar Öğrenci, Sarp Evliyagil, Selçuk Artut, Selman Bilal, Server Demirtaş, Sibel Erdamar, Sinan Demirtaş, Tayfun Erdoğmuş, Tuna Ortaylı Kazıcı, Vahap Avşar.

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek BASELECTED 1, 2017 ve 2018 BASE sanatçılarının güncel yapıtlarından oluşan bir seçkiye ev sahipliği yapacak. Sergide Arek Qadrra, Aytuğ Aykut, Damla Yalçın, Dilara Göl, Duygu Aydoğan, Ece Kibaroğlu, Fatih Temiz, Hamza Kırbaş, Hina Barlas, İbrahim Erdoğan, Kübra Boy, Metin Alper Kurt, Ömer Sedat Yenidoğan, Seçil Büyükkan, Selen Tokgöz, Tevfik Altan Doyran, Uğur Bişirici olmak üzere 17 sanatçının eseri sergilenecek.