Türkiye'nin ikinci rahim nakillisi Havva Erdem’den 14 ay sonra müjdeli haber!

Erzurum'da yaşayan Havva Erdem, 14 yaşlarında doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrendi. Eşi Şükrü Erdem'in evlilik teklifini, çocuk sahibi olamayacağı için önce kabul etmedi, sonra hayatlarını birleştirdiler. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011 yılında, dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini Derya Sert'e yaptı.
8.5 SAAT SÜREN OPERASYONLA RAHİM NAKLEDİLMİŞTİ
Türkiye'nin de ilk rahim nakli haberini televizyonda gören Havva Erdem, Prof. Dr. Ömer Özkan ile temas kurdu.
Derya Sert, 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına aldı. Rahim naklinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Erdem, rahim nakli olduktan 90 gün sonra taburcu edildi.
Geçen sene Türkiye'nin ikinci rahim nakli olan Havva Erdem'e tüp bebek tedavisine başlandı. Başarılı bir tüp bebek tedavisi geçiren Havva Erdem, hamile kaldı. Erdem, önceki gün doğum yaptı ve sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanede düzenledikleri basın toplantısıyla Erdem'in anne olduğunu duyurdu.
"ÇOK SAĞLIKLI BİR DOĞUM OLDU"
Dünyanın ilk rahim naklini 2011 yılında Derya Sert'e gerçekleştirdiklerini anlatan Özkan, şöyle konuştu: "Tıp dünyasında bu proje aslında bir çığır açmıştı. Bir sürü ülke daha rahim nakli gerçekleştirdi. Biz de yardım ettik. Aslında bu Nobel'e aday bir projedir. Türkiye'de çok anlaşılamadı. Derya 9 yıl gibi bir zamanda hayli aşamadan geçti. 9 yılın sonunda sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bunun ardından Türkiye'nin ikinci rahim naklini Havva Erdem'e yaptık. İlk nakilde olan tüm tecrübeleri kullanmıştık. Güzel haber sonunda dün geldi. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Çok güzel, sağlıklı bir bebeği var. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor."
"İNŞALLAH GELECEK İÇİN BİR UMUT OLUR"
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise rahim naklinin 8 Ağustos 2011'de başlayan bir serüven olduğunu belirtti.
Başarılı rahim nakli sonrasında dünyada teknikleri kullanılarak ameliyatlar yapıldığını ifade eden Özkan, "Hastamız da bebeğimiz de gayet sağlıklı. Aileye çocuklarıyla beraber sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. Bu ümitli haberi bekleyen birçok aileye de inşallah gelecek için bir umut olur." dedi.
Ameliyatın büyük ve özverili bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Ömer Özkan, şöyle devam etti: "Ülkemizde bu ameliyatların yapılabiliyor olmasında, özellikle bu konuda bize güvenen Sağlık Bakanlığının tüm otoritesine teşekkür ediyoruz. Bize güvendiler, biz de onları mahcup etmediğimizi düşünüyoruz. Dış arenada da hem sağlık turizmi alanında hem ülkenin tıp düzeyini göstermesi açısında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemde ilk karaciğer nakli, kalp nakli, böbrek nakli, yüz, kol nakli sükse yaptıysa rahim nakli de o derece önemli. Hatta şöyle bir önemi var bu nakillerin. Bu tür nakiller geçici bağışıklık sistemini baskılıyor. Bebek sahibi olduktan sonra çocuk ve anne sağlıklı bir şekilde normal bir insan gibi ilaç kullanmadan devam ediyor. Hem aileye hem üniversitemize hem de ülkemize hayırlı olsun diyorum."
"29 HAFTALIK OLARAK DOĞUM YAPTI"
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğlu ise 29 haftalık olarak doğum yapan Havva Erdem'in 1720 gram kız bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ongun da bebeğin doğar doğmaz ağladığını anlatarak, doğum sırasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını kaydetti.
Bebeğin kendi başına nefes aldığını vurgulayan Ongun, "Çok küçük doğduğu için solunum desteği yapmaya devam ediyoruz. Stabil olduğu için de anne sütüyle beslenmesine geçtik. Uzun bir periyot bizi bekliyor. İlk yapılan tetkiklerinde de herhangi bir patoloji yok. Herhangi bir sorun yaşamayacak olursak 40-50 gün civarında bir yatış düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte yüzümüzün akıyla takip edip taburcu edeceğiz." diye konuştu.
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