Türkiye'nin 4. alışveriş merkez kütüphanesi yarın Akyaka Park AVM'de açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Nata Vega Outlet AVM, Subayevleri Vega AVM ile Eskişehir'de Vega Outlet AVM Kütüphanelerinin ardından İstanbul Ümraniye'deki Akyaka Park AVM Kütüphanesi yarın 13.30'da açılacak. Açılışını Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un yapacağı kütüphane, edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.
252 metrekare alanda, 5 bin eser ile hizmet verecek kütüphaneden ödünç alınan kitaplar, okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla başka bir AVM kütüphanesine iade edilebilecek.
- Bakanlık okuma kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 20 milyonun üzerinde kitap ve 57'si gezici olmak üzere 1264 kütüphane ile okuma kültürünün yurt genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi, bilgiye erişimin yaygınlaştırılması, kültür ve fikir ürünlerinin derlenmesi, koruma altına alınması ve toplumun hizmetine sunulması için önemli projelere imza atan Bakanlık, havaalanı, gar ve alışveriş merkezi kütüphaneleri ile yaşam boyu öğrenmeye teşvik ediyor.
Böylece, alışveriş merkezlerinin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak sağlayan Bakanlık, 2020 sonunda AVM Kütüphanesi sayısını 8'e ulaştırmayı hedefliyor ve 25 alışveriş merkezinin yönetimiyle de görüşmelerini sürdürüyor.
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