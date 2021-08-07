Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşıyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna taktı.
Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı.
TOKYO 2020'NİN MADALYA GURURLARI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:
Altın: Mete Gazoz (Okçuluk), Busenaz Sürmeneli (Boks)
Gümüş: Eray Şamdan (Karate), Buse Naz Çakıroğlu (Boks)
Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş (Karate)
TOPLAM 104 MADALYA
Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.
Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 14 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede Eray Şamdan ile gümüş madalya kazandı. Tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül, cimnastikte ise Ferhat Arıcan, karatede Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban, bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 101'e taşındı.
Oyunların 15. gününde ise iki kadın milli boksörden madalya geldi. Önce 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanırken, sonrasında 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli altın madalyaya ulaştı. Buse Naz Çakıroğlu'nun başarısı 102, Busenaz Sürmeneli'nin kürsüsü ise 103. olimpik madalya olarak Türk spor tarihine geçti.
Günün son madalyasını ise karateci Uğur Aktaş kazandı. Kumite +75 kiloda mücadele eden milli sporcu, elde ettiği bronz madalyayla Türkiye'nin olimpik madalya sayısını 104'e çıkardı.
Türkiye'nin Tokyo 2020'de elde ettiği madalyalar 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13'e yükseldi.
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