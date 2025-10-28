Habertürk
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

        Türkiye Kupası'nda yarın ve perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:06 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:06
        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın 3. turunda kalan iki günde yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: Levent Gümüşdere

        13.00 Kahta 02-Kasımpaşa: Gürcan Hasova

        13.30 Muşspor-Menemen FK: Enver Aydın

        13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: Doğu Yılmaz

        13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: Yunus Emre Çakar

        13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır

        13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yalçın Taşkınfurat

        13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu

        15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor: Furkan Aksuoğlu

        15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947: Burak Pakkan

        15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor: Burak Demirkıran

        15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor: Berkay Ağış

        18.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş

        20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor: Muhammet Ali Metoğlu

        30 Ekim Perşembe:

        13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

        13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970: Ömer Faruk Gültekin

        13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses

        14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK: Berkay Erdemir

        18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu: Asen Albayrak

        20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor: Fevzi Erdem Akbaş

