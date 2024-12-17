Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Giriş: 17.12.2024 - 21:43 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kurası, 20 Aralık Cuma günü çekilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
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