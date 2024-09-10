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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başladı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başladı

        Ziraat Türkiye Kupası 1. turu, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Kilis Belediyespor ile Düzcespor, adını bir üst tura yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:13
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        Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
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        Ziraat Türkiye Kupası 1. turu, bugün oynanan iki müsabakayla başladı.

        AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kilis Belediyespor, rakibini Arif Bostancı'nın 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf oldu.

        Günün diğer karşılaşmasında Düzce Cam Düzcespor, konuk olduğu Sinopspor'u 17. dakikada Fatih Gök, 90. dakikada da penaltıdan Sercan Uslu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

        Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

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