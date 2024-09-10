Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başladı
Ziraat Türkiye Kupası 1. turu, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Kilis Belediyespor ile Düzcespor, adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. turu, bugün oynanan iki müsabakayla başladı.
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kilis Belediyespor, rakibini Arif Bostancı'nın 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf oldu.
Günün diğer karşılaşmasında Düzce Cam Düzcespor, konuk olduğu Sinopspor'u 17. dakikada Fatih Gök, 90. dakikada da penaltıdan Sercan Uslu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.