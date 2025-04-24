Ziraat Türkiye Kupası heyecan yarı final maçları ile devam etti. Yarı final maçları sonrasında final için geri sayım başlarken, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının oynanacağı yer merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı aldı. Peki, "Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK finali nerede oynanacak?" Galatasaray-Trabzonspor maçının oynanacağı tarih...