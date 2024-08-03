Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci ayağı Nevşehir'de başladı

Bu kadar kısa bir sürede gerçekleştirdiğimiz bu kadar çok yönlü ve detay çalışmanın olduğu aslında dünyada da çok fazla festival yok. Hem kendi kültürel miraslarımızı tanıtmak, somut olmayan kültürel miraslarımızı, el sanatlarımızdan yemeklerimize kadar bir çok görevimiz var. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sene Nevşehir'de 11 noktada Nevşehir'in gastronomisini de tanıtmak amacıyla yeni bir planlama yaptık. Çok özel şeflerimizle birlikte unutulmaya yüz tutmuş Nevşehir yemeklerinde gelen misafirlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.