Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Manisa’da

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir yandan kültürümüzü uluslararası sanat formlarıyla buluştururken, diğer yandan şehirlerimizin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki ikinci durağı Manisa oldu. Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan şehrimiz, festival sayesinde bu değerlerini daha görünür kılacak. Manisa, konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa hitap eden etkinliklerle kültür-sanatla dolu günler yaşayacak.

Manisa, festival kapsamında 9 gün boyunca 40’a yakın noktada yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival süresince birbirinden ünlü sanatçılar, Perşembe Pazarı Otopark Alanı’nda kurulacak ana sahnede en sevilen şarkılarını seslendirecekler.

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ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI OLACAK

“Lidya’nın İzleri”

Manisa’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, Fatih Sergi Salonu’nda açılacak “Lidya’nın İzleri” sergisi, Lidyalılardan Perslere, Grek şehir devletlerinden Roma’ya, Bizans’tan Selçuklulara, Beyliklerden Osmanlı’ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan köklü ve zengin bir tarihi gözler önüne serecek.

Gökhan Doğan’ın yapay zekâ destekli eseri “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” de festivalde sanatseverlerle buluşacak. Göbeklitepe’den günümüze Anadolu medeniyetlerini konu alan bu eser, lidar ve görüntü işleme teknolojileriyle izleyicileri geçmişin bir figürü olarak kurguluyor. Yapay zekâ, kişiye özel deneyimler sunarken, eser Manisa Müzesi Avlu’sunda ziyaretçileriyle buluşacak. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi arşivlerinden seçilen eski Türk resim sanatçılarının eserlerinin, on sanatçının yaratıcı dokunuşları ve dijital araçlarla yeniden yorumlandığı “Köklere Yolculuk Dijital Sanat Sergisi”, Manisa Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Geleneksel Türk El Sanatları Karma Sergi Aynı zamanda; İzler ve Yansımalar Hat ve Tezhip Sergisi, Geleneksel Manisa Bezi, Geçmişten Günümüze Manisa Antik Şehirleri, Nuri Pakdil ve Kudüs, Manisalı Sanatçılar, Yaşayan Miras: Ahşap İşleri Sergisi, Türkiye'nin Minyatürleri, Dijital Haraketli Minyatür Uygulaması, Osmanlı Dönemi Manisa, Gökyüzünden Türkiye, Geleneksel Türk El Sanatları Karma Sergi, Karma Görsel Sanatlar Sergisi de festival kapsamında ziyaret edilebilecek. 19 MAYIS COŞKUSU FESTİVALDE YAŞANACAK

Festival kapsamında, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin oyun ve performanslarının yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzik toplulukları da Manisalılarla buluşacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” konserine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında ayrıca, “Hz. Ali Deyiş ve Nefes Dinletisi”, “Film Müzikleri”, “İzmirli Besteciler” ve “Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı” konserlerinin yanı sıra; Eşref Ziya “Ağlama Karanfil”, Grup Yürüyüş “Ezgilerle Türkülerle”, Ubeydullah Sezikli ve Elif Avcı “Saz Söz İrfan”, Sedat Anar “Deyişler, Türküler, Nefesler”, İbrahim Sadri “Sahnede Kırk Yıl”, Erdal Şahin ve Ezgi Eyüboğlu “Nota Arası Sohbetler” ve Mustafa Demirci “Sultanım” konserleri Manisalı sanatseverlerle buluşacak. Köklere Yolculuk Sergisi Türkiye Kültür Yolu Festivali, ülkemizin çeşitli illerinde yer alan ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkûm vatandaşlara da sanatı ulaştırıyor. Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Manisa Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konserle moral bulacak.

TİYATRO, OPERA, SÖYLEŞİ… Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festival kapsamında Manisalılarla buluşacak. “Folklorama Müzikali”, “Kral Olmak İstemeyen Aslan Çocuk Oyunu”, “Dünyanın Eski Zamanlarında Çocuk Oyunu”, “Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi” ve “Kırmızı Kanatlı Baykuş Çocuk Oyunu” her yaştan sanatsevere eğlenceli anlar yaşatacak. “Folklorama Müzikali” Festival boyunca, Manisa Müzesi Konferans Salonu ve Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda; Sardes Kazı Başkanı Prof. Dr. Nick Cahiil Aigai, Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, Osman Engin, Bekir Köse, Işıl Açıkkar, Hayati Develi, Beyhan Budak gibi isimler birbirinden farklı konularda söyleşiler gerçekleştirecek. Ayrıca yine festival süresince Atatürk Kent Parkı Çocuk Etkinlik Alanı ve Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi’nde düzenlenecek atölyelerde geleneksel el sanatları çalışmaları tanıtılarak bu alandaki farkındalık artırılacak. FESTİVALDE ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI Atatürk Kent Parkı Çocuk Etkinlik Alanı’nda, dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer alacağı “Çocuk Köyü” kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları ile müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin verileceği aktivite çadırları da festival boyunca Çocuk Köyü’nde yer alacak.

SANAT SOKAKTA Festival kapsamında, Forum Magnesia AVM içine yerleştirilecek piyanolarda gençler, “Sen de Çal” projesi kapsamında yeteneklerini sergileyecek. “Sen de Söyle” kabininde ise Manisa’nın yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını atacaklar. REKLAM Ayrıca, 8 Havuz Meydanı, Tarzan Meydanı ve Cafe Sera önünde kurulacak Sokak Sahnesi’nde genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturacak. LEZZET DURAKLARI Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin düzenlendiği şehirlerde, o kente özgü mutfak kültürünü yaşatacak restoranlar “Lezzet Noktası” olarak belirleniyor. Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Şef Ramazan Bingöl önderliğinde, Türkiye’nin en değerli şefleri, o şehrin kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerini araştırıyor, reçetelerini yazıyor ve bu yemekleri, “Lezzet Noktası” olarak seçilen restoranlarda birlikte hazırlayarak menülere dâhil ediyor. Manisa Kültür Yolu Festivali’nde, gastronomi değerlerini tanıtmak için, İdil Açıkalın, Ayşe Ekiz, Hatice Nur Ege gibi birçok şef Manisa’da belirlenen 11 adet “Lezzet Noktası”nda yöresel yemekler yapacak. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Manisa’da unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluşacak. Girişlerine özel olarak tasarlanmış “Lezzet Noktası” logoları yerleştirilen restoranlar, Manisalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oluyor.