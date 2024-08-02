Türkiye-KKTC arasındaki en kısa mesafeli deniz rotası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılış töreninde, İsrail'in, Gazze'deki masum insanları hedef alan saldırılarını kınadığını söyledi.

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için 1 günlük milli yas ilan edildiğini anımsatan Uraloğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Filistin'de kalıcı barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaktadır ve üzerine düşen ne varsa yapmaya da hazırdır." diye konuştu.

Uraloğlu, Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Allah'tan rahmet diledi.

Uraloğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin, Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce hayata geçirildiğini belirterek, toplam uzunluğu 350 metre olan iskelenin, yolcu teknesi, yat, feribot ve deniz uçaklarının yanaşmasına uygun şekilde inşa edildiğini anlattı.

"Açılışını 10 Ağustos'ta gerçekleştireceğimiz Çukurova Uluslararası Havalimanı, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi, genişletilen Mersin Uluslararası Limanı ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile Mersin'in, gelişim hızına bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir ulaşım ağı tesis ediyoruz."

"EN KISA DENİZ MESAFESİ"

Bakanlığın yaptığı denetimler sonucunda Anamur Limanı'nın "uluslararası liman" olarak belgelendirildiğini dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

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"Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi, Mersin-Gazimağusa, Taşucu-Girne, Mersin-Girne, Taşucu-Gazimağusa Ro-Ro hatlarının ardından ülkemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yolcu ve araç taşımacılığı yapılmasına imkan sağlayan en kısa deniz mesafesine sahip 5. kapısı olarak hizmete başlamış, halihazırda devam etmektedir. Anamur-Girne rotası 2 saatten daha az süreyle ülkemiz ile KKTC arasındaki en kısa mesafeli deniz rotası olmuştur. Bakanlığımıza bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğünce verilen Hat Uygunluk Yazısı ile söz konusu iskelemizden KKTC'nin Girne Limanı'na yolcu seferleri başlatılmıştır. 12 Haziran'dan bu yana Piyale Paşa isimli yüksek hızlı hafif yolcu gemisiyle düzenlenen 31 gidiş ve 31 dönüş seferlerinde toplam 6 bin 841 yolcu seyahat etmiştir. Hiç şüphesiz ülkemizin KKTC'ye yakın noktası olan Anamur'da bulunan iskelemizin işletmeye alınması, deniz trafiğine açılması, ilçemizin ve bölgemizin ekonomisi ile turizmine büyük katkılar sağlayacaktır."

"MAVİ VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kentin ulaşım ve iletişim altyapısına 22 yılda 119 milyar liradan fazla yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Açılışa hazırlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgedeki illere hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Havalimanı, bölgedeki işletmelerin hava yoluyla daha hızlı ve etkin şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracaktır." dedi.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi'ni de 3 yılda tamamlamayı hedeflediklerini bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genişletme çalışmaları süren Mersin Limanı ve açılışını gerçekleştirdiğimiz Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi ile birlikte Mersin, Mavi Vatan'ımız olan denizlerimiz ve denizcilik sektörümüz için çok daha önemli bir merkez haline dönüşmüş olacak. Bütün ülkemizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla en ufak bir boşluk bırakmadan Mavi Vatan'ımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Denizimizden ne bir kum tanesi ne de bir avuç suya hiç kimsenin göz dikmesine müsaade etmeyeceğiz ve Mavi Vatan'ımıza sonuna kadar sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Mavi Ekonomi ve Deniz Saha Planlaması" çalışmasının gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi ile sözleşme imzaladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz denizlerinde daha güvenli ve verimli bir geleceğe doğru attığımız adım olan bu sözleşmeyle Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu-UNESCO tarafından ortaya konulan kurallara göre bir deniz saha planlamasının uygulanmasına ilişkin başlangıç raporu hazırlanması, denizlerimizdeki rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin belirlenmesi, hidrokarbon yatakları ve madenler dahil diğer yer altı kaynaklarına ilişkin verilerin değerlendirilmesi ve enerji taşıma güzergahlarına ilişkin analizlerin yapılması, mavi ekonomi kapsamında balıkçılık ve diğer su ürünleri faaliyetlerinin mevcut durumuyla deniz ticareti, liman işletmeciliği ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve potansiyel kazanımları hakkında rapor hazırlanması, öncelikle Ege ile Akdeniz'in haritalandırılması olmak üzere genel haritalandırmanın tamamlanması çalışmalarını başlatmış olduk."

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Mavi Vatan'daki seyir emniyeti ve deniz güvenliğini artırmaya yönelik Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'nin de devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, projeyi 2026'da hizmete almayı planladıklarını bildirdi.

"DENİZ VE DENİZCİLİĞE VERİLECEK ÖNEM ÖLÇÜSÜNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜYECEK VE GÜÇLENECEK"

Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Mavi Vatan'ımızdaki gücümüzü, dünya denizlerinde görev alan denizcilerimizin uluslararası arenadaki yerlerini daha ileriye taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin adını ve bayrağını dünya denizlerinde gururla, büyük başarılara taşımaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir."

Törende, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna ile Yücelen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen de konuşma yaptı.

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Konuşmaların ardından Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

Bakan Uraloğlu, programın ardından Anamur Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.​​​​​​​

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.