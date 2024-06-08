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        Haberler Televizyon Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline kilitlendi - Magazin haberleri

        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline kilitlendi

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen sezon finaliyle Türkiye'yi ekrana kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:50
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        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
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        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti' nin dün akşam ekrana gelen sezon finali Türkiye’yi ekrana kilitledi.

        Dizinin oyuncularının başarılı performanslarıyla büyülediği bölüm sarsıcı hikayesiyle büyük beğeni topladı. 'Kızılcık Şerbeti' her hafta olduğu gibi reyting sıralamasında zirveye adını yazdırdı.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 10.69 izlenme oranı ve 29.95 izlenme payı, AB grubunda 10.61 izlenme oranı, 33.14 izlenme payı, Total grubunda ise 8.68 izlenme oranı, 24.85 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

        'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNDE

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        Sosyal medyayı sallayan dizi, #Kızılcık Şerbeti etiketi ile Türkiye’de 11 saat, Dünya gündeminde yaklaşık 5 saat kalarak X’in TT listesine girdi. Sezon finaline Ömer ve Görkem’in ilişkisinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında yaşanan büyük kaos damga vurdu.

        Sezon finalinde neler oldu?

        ÖMER VE GÖRKEM’İN BÜYÜK SIRRI ORTAYA ÇIKTI

        Sezon finalinde; rahatsızlandığında Abdullah’a ulaşamayan Alev, onun verdiği sözleri tutmaması üzerine aldığı kararla Almanya’ya uçtu. Her fırsatta Doğa’ya çok değer verdiğini söyleyen Giray’ın gizemli bir kadına Doğa hakkında söyledikleri izleyenleri adeta ters köşeye yatırdı. Dizinin final sahnesinde nefesler tutuldu. Kıvılcım, Ömer ve Doğa ,Ünallar’a akşam yemeğe gittiğinde Nilay ve Görkem’in tartışması olayların fitilini ateşledi. Eteğindeki tüm taşları döken Nilay, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkiyi ifşa etti.

        Giray’ın evindeki gizemli yabancı;

        Büyük sırrın ortaya çıkmasıyla sinir krizi geçiren aile üyeleri arasında yüksek gerilimli tartışmalar yaşandı. Tüm Türkiye’yi ekrana kilitleyen sahnede Görkem’in üst kattan düşmesi final sahnesine damga vurdu.

        İşte sezonun çok şaşırtan o final sahnesi;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 3'üncü sezonuyla SHOW TV ekranında fırtınalar estirmeye devam edecek.

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        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
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