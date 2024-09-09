Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Galler deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci mücadelesinde İzlanda ile mücadele edecek. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, İzlanda'yı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Futbolseverler ise ''Milli maç ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Uluslar B Ligi Türkiye - İzlanda maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati...
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Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Galler deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Ay-yıldızlılar, İzlanda karşısında üç puana uzanmak istiyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak heyecan dolu mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Galler mücadelesinde kart gören Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Uluslar Ligi Türkiye - İzlanda maçı canlı izle kanalı ve saati…
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TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye - İzlanda maçı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü yani bugün İzmir’in ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.
Heyecan dolu mücadele, saat 21:45'te başlayacak.
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TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - İzlanda maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.
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MUHTEMEL 11
Vincenzo Montella'nın takımını sahaya Mert Günok-Zeki-Çağlar-Abdülkerim-Mert Müldür-Kaan-İsmail-Arda-Hakan-Kerem ve Kenan ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.
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TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).
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ULUSLAR LİGİ A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI
Montella yönetimindeki Milliler, Uluslar Ligi’nde puan sıralaması ilk basamakta tamamlamak istiyor. İzlanda mücadelesinin ardından Ay-yıldızlılar grupta 4 maç daha oynayacak. Millilerin maç programı şu şekilde;
11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ
14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye
16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler
19 Kasım / 22.45 - Karadağ – Türkiye