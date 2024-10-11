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        Haberler Bilgi Spor TV8 CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ || UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı TV8 canlı yayın izle ekranı, 11 Ekim yayın akışı ve frekans ayarı!

        TV8 canlı izle ve 11 Ekim yayın akışı! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı TV8 canlı yayın izle ekranı

        TV8 canlı izle ekranı milli maç için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Karadağ maçı canlı yayın şifresiz olarak TV8 ekranlarından izlenebilecek. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler 11 Ekim 2024 Cuma TV8 yayın akışı ile milli maç canlı izle ekranı için arama motorlarına yöneldi. İşte TV8 canlı yayın izle linki ile Türkiye - Karadağ maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 12:46 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:46
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        • 1

          UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 4. Grup’taki üçüncü maçında Karadağ’ı konuk ediyor. Grupta 4 puan ve averaj farkıyla lider durumda bulunan Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında hata yapmak istemiyor. Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu. Türkiye - Karadağ maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Bu noktada Türkiye - Karadağ maçını takip etmek isteyen futbolseverler TV8 canlı yayın izle, HD ve kesintisiz seçenekleri için araştırmalara başladı. İşte TV8 izle ekranı, 11 Ekim 2024 yayın akışı ve frekans bilgileri haberimizde...

        • 2

          TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü yani bugün Samsun’un ev sahipliğinde Samdun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

          İtalyan hakem Daniele Chiffi’nin düdük çalacağı mücadele, saat 21:45'te başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye - Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI | 11 EKİM CUMA

          06:00 Dizi

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

          11:00 MasterChef Türkiye

          13:45 Gazete Magazin / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          21:45 Türkiye - Karadağ / Canlı

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          02:30 Aramızda Kalmasın

          04:30 Gazete Magazin

        • 6

          TV8 HD FREKANS BİLGİSİ

          Uydu

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12356 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 7100 Ksym/s

          Fec: 2/3

        • 7

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12346 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 9600 Ksym/s

          Fec: 3/4

        • 8

          KABLO TV

          Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

          DIGITURK

          Kanal 28

          TELEDÜNYA

          HD: 29.KANAL

          SD: 907.KANAL

          D-SMART

          Kanal 28

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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