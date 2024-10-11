TV8 canlı izle ve 11 Ekim yayın akışı! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı TV8 canlı yayın izle ekranı
TV8 canlı izle ekranı milli maç için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Karadağ maçı canlı yayın şifresiz olarak TV8 ekranlarından izlenebilecek. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler 11 Ekim 2024 Cuma TV8 yayın akışı ile milli maç canlı izle ekranı için arama motorlarına yöneldi. İşte TV8 canlı yayın izle linki ile Türkiye - Karadağ maçı izle…
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UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 4. Grup’taki üçüncü maçında Karadağ’ı konuk ediyor. Grupta 4 puan ve averaj farkıyla lider durumda bulunan Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında hata yapmak istemiyor. Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu. Türkiye - Karadağ maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Bu noktada Türkiye - Karadağ maçını takip etmek isteyen futbolseverler TV8 canlı yayın izle, HD ve kesintisiz seçenekleri için araştırmalara başladı. İşte TV8 izle ekranı, 11 Ekim 2024 yayın akışı ve frekans bilgileri haberimizde...
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TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü yani bugün Samsun’un ev sahipliğinde Samdun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.
İtalyan hakem Daniele Chiffi’nin düdük çalacağı mücadele, saat 21:45'te başlayacak.
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TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
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TV8 YAYIN AKIŞI | 11 EKİM CUMA
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 Türkiye - Karadağ / Canlı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
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TV8 HD FREKANS BİLGİSİ
Uydu
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
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UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
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KABLO TV
Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL
D-SMART
Kanal 28