Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. A Milli Takım, EURO 2020 eleme grubunda oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu. İşte Türkiye İzlanda maçına dair detaylar...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'da gerçekleşecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Mert Çetin (Roma),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma),Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Yusuf Yazıcı (Lille),Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş),Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid)