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        Haberler Basketbol Milli Takım Türkiye - İzlanda: 99-72 (MAÇ SONUCU) | FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası - Basketbol Haberleri

        Türkiye - İzlanda: 99-72 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 22:14
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.

        İki takımın da karşılıklı basketler kaydederek başladığı maçta dış atışlarla etkili olmaya çalışan İzlanda karşısında Şehmus Hazer'in skorer oyunuyla etkili olan Türkiye, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte yüksek isabet yüzdesi yakalayan ve etkili savunma uygulayan milli takım, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-20. Uzun bir süre İzlanda'ya sadece 2 sayı şansı tanıyan ve skorer oyununu sürdüren Türkiye, 18. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 47-22. Ay-yıldızlılar, soyunma odasına 54-31 üstün gitti.

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        Üçüncü periyotta Onuralp Bitim ve Furkan Korkmaz ikilisiyle potaya giden ve farkı 30 sayıya kadar çıkaran Türkiye, son bölüme 78-51 önde girdi.

        Dördüncü çeyrekte büyük bir farkla önde olmanın avantajını kullanarak rahat bir oyun sergileyen A Milli Takım, sahadan 99-72 galip ayrıldı.

        Ay-yıldızlılarda İzlanda karşısında forma giyen 12 oyuncu da skor üretmeyi başardı.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Bakan Bak, müsabakanın ikinci yarısını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile saha kenarında izledi. Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli oyuncuları tebrik etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Paulo Marques (Portekiz)

        Türkiye: Kenan Sipahi 6, Şehmus Hazer 13, Furkan Korkmaz 10, Ömer Faruk Yurtseven 13, Alperen Şengün 10, Onuralp Bitim 12, Ercan Osmani 11, Berk Uğurlu 10, Sertaç Şanlı 3, Yiğitcan Saybir 2, Sadık Emir Kabaca 1, Okben Ulubay 8

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        İzlanda: Steinarsson 4, Fridriksson 3, Gudmundsson 3, Thrastarson 7, Hlinason 8, Birgisson 2, Gunnarsson 20, Henningsson 7, Palsson 4, Thorbjarnarson 2, Bjornsson 8, Nathanaelsson 4

        1. Periyot: 20-17

        Devre: 54-31

        3. Periyot: 78-51

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