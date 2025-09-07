Filenin Sultanları finalde! Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Öte yandan diğer yarı final mücadelesinde İtalya, Brezilya'yı sonuna kadar çekişmeli geçen maçta 3-2 yenerek rakibimiz oldu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? İşte Türkiye - İtalya final voleybol maçı tarihi ve saati...
- 1
Türkiye - İtalya 2025 FIVB Dünya Şampiyonası final müsabakasına sayılı saatler kaldı. Turnuvada tarih yazan Filenin Sultanları son olarak final maçında Japonya'yi 3-1 yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, "Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtı voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...
- 2
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye- İtalya voleybol maçı 7 Eylül Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.
- 3
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
-
- 4
GEÇMİŞ YILLAR
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.
Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlamıştı.