Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ne 2 ödül

Açılışının birinci yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, iş ve sanat dünyasından iki önemli ödülün daha sahibi oldu: 21. Uluslararası İş Ödülleri’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Stevie Ödülü’ne layık görülen müze, Dünya Sanat Günü Wallace Hartley Ödülleri’nde de 2024 Sanat Kurumu Ödülü’nü kazandı.

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Başarı” Stevie® Ödülü | 21. Uluslararası İş Ödülleri

Stevie® Ödülleri çatısı altındaki 21. Uluslararası İş Ödülleri’nin (21st International Business Awards®) kazananları açıklandı. Bu yıl 62 ülke ve bölgeden 3600’ün üzerinde adayın değerlendirildiği yarışmada Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Başarı” kategorisinde Stevie® Ödülü kazandı.

Stevie ® Ödülleri’ni kazananlar, iki aylık değerlendirme sürecine katılan dünya çapında 300’den fazla sektör profesyonelinin puanlamasına göre belirlendi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Başarı kategorisindeki adaylar, hizmet verdikleri toplumların yaşamlarında anlamlı bir etki yaratmak konusundaki kararlı çalışmalarına göre değerlendirildi.

Yapılan törenlerde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi adına ödülleri, müzenin müdürü Ayşe Canan Atlığ kabul etti.

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi hakkında:

1900’lerin başından bu yana birçok aileye ve iş yerine ev sahipliği yapmış, Beyoğlu’nun benzersiz tarihine tanıklık etmiş, 1953-2016 yılları arasında Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet vermiş tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı, 29 Ekim 2023’te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak kapılarını açtı.

İstiklal Caddesi No. 144 adresindeki binada hayata geçirilen restorasyon projesi türünün benzersiz örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Müzenin giriş katı İstiklal Caddesi ile bütünleşik bir yapıda kurgulanan kafesi ve müze dükkânı ile ziyaretçileri içeriye davet ediyor. Sergi kurgusu yukarıdan aşağıya planlanan müzede 5 ve 4. katlar kalıcı sergiye, 3. ve 2. katlar ise süreli sergiye ev sahipliği yapıyor. Çok amaçlı olarak kullanılan BlackBox Salonu’nda sezon boyunca çeşitli etkinlikler ve çocuklar için ücretsiz atölyeler düzenleniyor.