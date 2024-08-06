Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 'Cumhuriyet ve Müzik'
Melih Duygulu'nun kaleme aldığı ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın okuyucularla buluşturduğu Cumhuriyet ve Müzik, Cumhuriyetin yüz yıllık müzik serüvenini demokrasi, çoğulculuk, çok kültürlülük gibi temel kavramlar üzerinden ele alıyor.
Akademisyen ve etnomüzikolog Melih Duygulu, Cumhuriyetin kültür politikalarını geniş bir perspektiften ele aldığı Cumhuriyet ve Müzik adlı çalışmasında, yüz yıllık bir süreçteki müzik ve sanat akımlarını, türleri, kurumları, müzik sektörünü ve zamanına damga vuran sanatçıların çalışmalarını inceliyor ve toplumsal sonuçlarını ortaya koyuyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle çıkan kitap, müzik üzerinden gelenekçiler ile modernlerin mücadelesinin toplumsal farklılıkları nasıl belirginleştirdiğini belge ve tanıklıklarla aktarıyor.
“Cumhuriyet yeni sosyolojik modelle beraber yeni müziği yaratmak durumundaydı. Bu hem zorunluluktu hem de gereklilikti. Bu yenileşme hareketi; yeni bir yönetici sınıfını, yeni bir insan tipini, yeni bir ideolojiyi ve yeni bir müziği yaratırken Avrupa kültürüne eklemlenmeyi de beraberinde getirdi.”Bela Bartok
Üç bölüm halinde kurgulanan kitabın ilk bölümünde Cumhuriyet ve müzik ilişkisinin ideolojik ve politik arka planı, müzik reformları, müziğin kültürel kodları ve müzikal dönemler ele alınıyor. Çalışmanın ikinci bölümünde yer alan kurumlar, kadrolar, topluluklar, müzik türleri ve derlemeler, Cumhuriyet felsefesinin temel niteliklerini ortaya koyuyor. Üçüncü bölüm ise 1923’ten itibaren onar yıllık periyotlarla yaşanan tüm gelişmeleri, yetişen sanatçıları, ekolleri ve devlet ile piyasanın müzik tutumlarını ele alıyor.
Bu çalışma yalnızca müzisyenlere ve müzik eğitimi alan öğrencilere değil, Cumhuriyet döneminde ses kültürünün geçirdiği evreleri anlamak isteyen geniş bir okur kitlesine de sesleniyor.Muzikayi Humayun
Melih Duygulu kimdir?
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Lisansüstü eğitimini de aynı üniversitede tamamladı. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel müzikler üzerine araştırmalar yaptı ve bu alan araştırmalarının sonucunda dört bine yakın halk ezgisi, 150 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili bilimsel makaleleri yayımlandı. 1997-2016 yılları arasında 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmaktadır.