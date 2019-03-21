Türkiye ile Arnavutluk 11. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 10 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 10 maçta 10 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 13 Kasım 2017'de Antalya'da oynanan özel maçı Arnavutluk, 3-2 kazanmıştı.

ARNAVUTLUK'TA 5. MAÇ

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile deplasmanda 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 4 maçta takımlar birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.

İki takım arasındaki bu maçlarda milli takım 2 gol bulurken, kalesinde 4 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile deplasmanda 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

İLK MAÇ 1970'TE

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-0 kazandı.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇLARI

Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 13.11.2017 Antalya Özel 2-3 12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1-0 26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2-0 25.04.2001 Gaziantep Özel 0-2 21.01.1998 Antalya Özel 1-4 28.03.1985 Tiran Özel 0-0 11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1-1 27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1-0 14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0-3 13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2-1

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.