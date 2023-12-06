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        Türkiye, ikinciliğe yükseldi

        UNESCO, dört kültürel değerimizi daha koruma altına aldı. Türkiye, böylelikle kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren ikinci ülke oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:24
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        UNESCO koruma altına aldı
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        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’dan beklenen müjde geldi...

        Türkiye, 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

        Botsvana’nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda Türkiye’nin 4 kültürel değeri daha görüşüldü. Dosyaların incelenmesinin ardından komite, Türkiye'nin başvurularını kabul ederek 4 kültürel değerimizi daha koruma altına aldı.

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        UNESCO tarafından koruma altına alınan kültürel değerler;

        • İftar Gelenekleri

        • Sedef Kakma Sanatı

        • Tezhip Sanatı

        • Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası

        Türkiye'nin 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde yer alan kültürel değeri 30'a ulaştı. Türkiye, böylelikle kültürel değeriyle bu alanda en çok unsur kaydettiren ikinci ülke oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, komitenin kararından sonra yaptığı açıklamada "UNESCO'nun koruma altına aldığı yeni kültürel değerlerimiz hayırlı olsun" dedi.

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