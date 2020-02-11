Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi askerleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, bu sabah törenle memleketlerine uğurlandı.

Uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz (22) Gaziantep'te, Fatih Saylak (26) Kahramanmaraş'ta, Enes Alper (23) Niğde'de, İbrahim Albayrak (24) Kayseri'de ve Davut Özcan (25) Kırıkkale'de toprağa verileceği açıklandı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak ve Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından şehitlerin fotoğraflarıyla paylaşılan mesajda, Bakan Akar şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2020'de İdlib'de, rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

TÜRKÇE VE KÜRTÇE AĞITLAR YAKILDI

Şehitlerden Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi de bugün memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

Şehit Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için kent merkezindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Hasan, annesi Süreyya, kardeşleri Mehmet, Kazım, Feride ve 8 yaşındaki Mustafa Miraç ile aile yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında şehidin yakınları, tabuta sarılıp gözyaşı döktü, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Açıkgöz'ün cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

ŞEHİDİN ANNESİNDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın cenazesi de, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Saylak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy halinde kara yoluyla ilçeye bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin naaşı, cenaze aracında tekbirler eşliğinde Kepir Mezarlığı'na getirildi. Burada şehidin babası Ömer, annesi Nigar, kardeşleri Ayşe, Osman, İbrahim ve Elife Saylak, tabuta sarılarak ağıt yaktı.

Anne Nigar Saylak'ın, oğlunun tabutuna sarılarak, "Biraz daha yanında durayım" sözleriyle acısını dile getirmesi, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. Törene şehidin ailesi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Saylak'ın naaşı, Kepir Mezarlığı'na defnedildi. Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

"SEN SOĞUĞU SEVMEZSİN, ŞİMDİ KARIN ALTINDA NASIL YATACAKSIN..."

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın naaşı da, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak babaevine getirilen 24 yaşındaki şehit İbrahim Albayrak'ın naaşı, helallik alınmasının ardından Kalem Kırdı Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi, yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, askeri ve mülki erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen kardeşi Doğan ve diğer kardeşi Alperen, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin fotoğrafını öpen Alperen Albayrak, "Sen soğuğu sevmezsin. Şimdi karın altında nasıl yatacaksın ağabeyim." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Albayrak'ın naaşı, vatandaşların tekbirleri eşliğinde getirildiği Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

KIRIKKALE'DE DE ŞEHİT ACISI

Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenazesi de, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Burada şehit Özcan için Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Sultan, babası Bünyamin, kardeşleri Mehtap, Demet ve Ertan Özcan ile Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kırıkkale AK Parti Millitvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende şehidin babası Bünyamin ve kardeşi Ertan Özcan ile diğer yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Özcan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh Köyü'nde toprağa verildi. Şehit Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'e gittiği belirtildi.

NİĞDE ŞEHİDİ DE GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin düzenleneceği belediye önüne getirildi. Şehidin alana getirilişi sırasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Alper'in naaşı, belde mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve belde halkı katıldı.