Bilal Meşe/Milliyet: "Hırvatistan bize hiç yabancı değil, yakamızı bir türlü bırakmıyorlar, sanırsınız ki alnımıza yazılmışlar! Onlardan çektiğimizi bir kamuoyu bilir, bir de ben! Demem o ki, hep tekerimize taş koydular! Yine aynı gruptayız, üstelik bir numaralı favoriler.İstatistiklere şöyle bir göz attım, bugüne kadar Hırvatlarla 11 kez karşı karşıya geldik, sadece bir maç kazanabildik, üçünde ise berabere kaldık. Hırvatların 2018 ve 2022’deki Dünya Kupası’ndaki başarıları hiç de yabana atılacak cinsten değil. Birinde final oynadılar, diğerinde yarı finali gördüler. Yani karneleri pekiyi ötesi... Pardon Arda Güler niye yedek? Sende mi Jesus’a özendin sayın Kuntz? Enes maalesef gerekli patlamayı bu forma altında bir türlü yapamadı, peki Cenk Tosun ve Umut Nayır ne güne duruyor arkadaş?Finaller için umutluyum, niye mi? Çünkü gruptan iki takım çıkacak, dişimize göre rakipler yok değil, yeter ki şu kadrodan ideal, birbirine uyum sağlayan bir ekip çıkaralım, istikrarı oluşturalım."