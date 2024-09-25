Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nde seçim süreci başladı

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Türkiye Haber Kameramanları Derneği, yeni başkanını seçmek üzere önemli bir seçim sürecine girdi. Ülkemizin dört bir yanındaki haber kameramanlarının mesleki dayanışmasını güçlendiren bu seçimde, Anadolu Ajansı’nın deneyimli haber kameramanlarından İbrahim Kördemirci adaylığını duyurdu.

İstanbul’da seçim kampanyasını yürüten Kördemirci meslektaşlarıyla birlikte yürüttüğü kampanyada, meslek dayanışmasını güçlendirmeyi ve haber kameramanlarının haklarını savunmayı öncelikli hedefleri arasında sayıyor.

13 EKİM'DE SEÇİM YAPILACAK

Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin yeni başkanını belirleyecek seçim, 13 Ekim’de Ankara TES-İş Genel Merkezinde gerçekleşecek. Tüm üyeler, derneğin geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimde oy kullanmaya davet ediliyor.