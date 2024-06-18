A MİLLİ TAKIM TÜRKİYE MUHTEMEL 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya nasıl bir 11 süreceği de merak konusu. Kaleyi Mert Günok'a emanet etmesi beklenen Montella'nın, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturması kuvvetle ihtimal. Orta alanda Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünü sahaya sürmesi beklenen İtalyan teknik adamın; hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürmesi ihtimaller dahilinde. Montella'nın gol yollarındaki tercihinin ise Cenk Tosun olması bekleniyor.