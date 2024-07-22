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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Türkiye ve Avrupa turnesine çıkacak

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Türkiye ve Avrupa turnesine çıkacak

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 23 Temmuz-10 Ağustos'ta Türkiye, Hollanda, İtalya ve Almanya'da toplam 6 konser verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:21
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        TUGFO, Türkiye ve Avrupa turnesine çıkıyor
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        Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olarak kuruluşunda büyük rol oynadığı TUGFO üç yıldır çalışmalarını vakfın çatısı altında sürdürüyor.

        Türkiye'de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaş arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestra, genç müzisyenlerin yurt içi ve yurt dışı festivallerde konser verme ve orkestralar arası değişim programlarından yararlanmalarını da sağlıyor.

        Turne kapsamında 7 Temmuz'da Sabancı Üniversitesi'nde kamp dönemine giren orkestra, 23 Temmuz-10 Ağustos'ta Türkiye, Hollanda, İtalya ve Almanya'da toplam 6 konser verecek.

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        MÜZİK ŞÖLENİ YARIN BAŞLIYOR

        İlk konserine yarın Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu'nda çıkacak TUGFO, 24 Temmuz'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Orkestra Daniel Ciobanu ve Cem Babacan solistliğinde Fransız besteci Hector Berlioz, Rus besteciler Sergey Rahmaninov ve Sergey Prokofyev ile genç bestecilerden Ege Gür'ün eserlerini yorumlayacak.

        Orkestranın yurt dışı turnesinin ilk durağı ise 26 Temmuz'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu olacak.

        28 Temmuz'da İtalya'nın Brescia şehrinde düzenlenen Salo Festivali'ne katılacak orkestra, 30 Temmuz'da Venedik'teki Scuola Grande di San Rocco'da müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak.

        TUGFO, sezonun son konserini 10 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de Konzerthaus Konser Salonu'nda verecek.

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        #Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
        #tugfo
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