A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda son olimpiyat finalisti Fransa ile karşı karşıya geliyor. TÜRKİYE: 4 - FRANSA: 13

(İlk çeyrek oynanıyor...) Millilerimiz hücumda istediği şutları bulsa da ilk dört hücumdan boş döndü. Fransa ise Yabusele üç sayı isabeti bularak öne geçti. Fransa Gobert ile bir iki sayı isabetinin ardından çizgiye gelerek farkı 7'ye çıkardı. Ay-yıldızlılar ilk 3 dakikayı saha içi isabeti üretemeden geçirdi. İlk sayılarımızı ise hücumun son saniyelerinde Alperen Şengün'den geldi ve farkı 5'e indirdi. Dördüncü dakika geride kalırken Sertaç Şanlı ikinci faulünü yaptı. Fransa'nın hücumdaki ritmini iyi savunmayla bozan milliler, hızlı hücumda Furkan Korkmaz ile ikinci sayısını buldu ve skor 4-9'a geldi. Fransa Moustapha Fall ile farkı 7'ye çıkardıktan sonra ay-yıldızlıların top kaybını Thomas Heurtel değerlendirdi ve skor 13-4'e geldi. SAAT: 13.00

YAYIN: Ntv

SALON: Mercedes-Benz Arena MİLLİLERİN SON 16 YOLU A Milli Basketbol Takımı, İspanya, Karadağ, Belçika, Bulgaristan ve Gürcistan ile yer aldığı A Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda ikinci tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

FRANSA ÜÇÜNCÜ OLARAK TURLADI Fransa ise Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya ve Bosna Hersek ile bulunduğu B Grubu'nu aynı galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü bitirerek son 16 turuna çıktı. TURU GEÇEN SIRBİSTAN - İTALYA'NIN GALİBİYLE KARŞILAŞACAK Bu eşleşmeyi kazanacak takım, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Son 16 turunda Slovenya-Belçika, Almanya-Karadağ ve İspanya-Litvanya müsabakaları da yapılacak.

SHANE LARKIN YOK 12 Dev Adam'da elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin mücadelede forma giyemiyor. Yıldız basketbolcu turu geçmemiz durumunda 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kalanında da oynayamayacak. BAŞARIYA HASRETİZ Avrupa Şampiyonası'nda bugüne dek 24 kez mücadele eden milliler, en iyi derecesini Türkiye'deki 32. organizasyonda elde etti. 2001'deki şampiyonada ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan A Milli Takım, taraftarlarının büyük desteğiyle finale kadar geldi ancak Yugoslavya'ya yenilerek gümüş madalyayla yetindi. Milliler, derece elde ettiği bu organizasyonun ardından katıldığı 8 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olamadı. Yedi şampiyonada ilk 8'e bile giremeyen A Milli Takım, Polonya'da 2009'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 8. sırayı aldı. 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve dünya ikincisi olarak Litvanya'da 2011'de yapılan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, organizasyona ikinci turda veda etti ve 11. sırayı aldı. A Milli Takım, 2017 yılında Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğindeki son Avrupa Şampiyonası'nda da istediği başarıyı elde edemedi. İkinci turda İspanya'ya elenen milliler, şampiyonayı 14. sırada tamamladı.