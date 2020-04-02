02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla 2 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi hayata geçirdi.
Pakette, Türkiye Finans’ta devam eden konut, taşıt, ihtiyaç finansmanı ödemelerine ek bir kâr payı olmadan 6 ay öteleme imkânı, sağlık çalışanı olan kredi kartı müşterileri için 100 bin TL’ye kadar teminatlı, ücretsiz Yaşam Koruma Sigortası, E-ticaret sitelerinden yapacakları maksimum 400 TL tutarındaki alışverişin yüzde 50’sinin Türkiye Finans tarafından karşılanması, Türkiye’nin her yerinden 31 Mayıs 2020 tarihine kadar günde 1 kez ücretsiz market siparişi ve sipariş teslimi hakkı, İstanbul, İzmir ve Ankara’da olmak üzere, 31 Mayıs 2020’ye kadar ayda 4 kez ücretsiz dezenfekte edilmiş araçlarla özel transfer imkanı, mevcut kredi kartlarında 31 Aralık 2021 tarihine kadar herhangi bir kart ücretinin alınmaması bulunuyor.
Ek olarak tüm sağlık çalışanları için pakette, ihtiyaç finansmanında dosya masrafı olmadan 3 ay ötelemeli 60 aya varan vadelerle yüzde 0,89 kâr payı oranı ile finansman imkanı, Türkiye Finans’ın sağlık çalışanı olan TL mevduat müşterilerine 90 havuzundan kar payı; dolar ve avro mevduatı olan sağlık personeli müşterilerine 75 havuzundan kar payı uygulaması, Türkiye Finans aracılığıyla Doğa Sigorta’dan yapılacak, kasko ve konut finansmanı bağlantılı sigorta ürünlerinde, indirimlere ilave olarak yüzde 15 oranında ekstra indirim imkanı, ücretsiz kiralık kasa hizmeti, yeni kredi kartı alacak sağlık çalışanı müşterilerinden 2021 sonuna kadar herhangi bir kart ücretinin alınmaması ayrıcalıkları sağlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, “Salgın nedeniyle canını dişine takıp, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Türkiye Finans olarak bizim de çorbada tuzumuz olsun diyerek hem mevcut hem de yeni müşterimiz olan sağlık çalışanlarımıza özel kapsamlı ve hayatlarını kolaylaştıracağını düşündüğümüz çözümler ürettik. Sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz minneti, onlar için imkanlarımızı seferber ederek gösterebiliriz.” değerlendirmelerinde bulundu.
Türkiye Finans destek paketi kapsamında, salgın sebebiyle riskli ve zor koşullarda mesleğini yapan tüm sağlık çalışanlarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla 10.000 adet koruyucu tulum bağışı yaptı. Tulumlar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla gerekli görülen hastane ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
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