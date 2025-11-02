Habertürk
        Türkiye-Ermenistan sınırında deprem

        Türkiye-Ermenistan sınırında deprem

        Türkiye-Ermenistan sınırında 18.49'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 20:12 Güncelleme: 02.11.2025 - 20:14
        Türkiye-Ermenistan sınırında deprem
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
