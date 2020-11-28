Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı

TDV'nin Malezyalı Mapım Malaysia Wakaf kurumunun desteğiyle İdlib'in Türkiye sınırındaki Deyr Hasan bölgesinde açtığı Ammar Bin Yasir İlkokulu'nda, Esed rejimi ve destekçilerinin zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan 1100 çocuk eğitim görecek.

Açılışta çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

TDV, 2019'da da İdlib'in Kah köyünde yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü 2. Abdülhamid Han İlkokulu'nu hizmete açmıştı.