Türkiye'den Güney Kore'deki orman yangınları için taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kore Cumhuriyeti'nde (Güney Kore), geçtiğimiz haftadan beri devam etmekte olan orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve tahribattan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.