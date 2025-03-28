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        Haberler Dünya Türkiye'den Güney Kore'deki orman yangınları için taziye mesajı | Dış Haberler

        Türkiye'den Güney Kore'deki orman yangınları için taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de geçtiğimiz hafta çıkan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 05:40 Güncelleme: 28.03.2025 - 05:44
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        Türkiye'den Güney Kore'ye başsağlığı mesajı
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        Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kore Cumhuriyeti'nde (Güney Kore), geçtiğimiz haftadan beri devam etmekte olan orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve tahribattan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #dışişleri bakanlığı
        #güney kore
        #orman yangını
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