Azerbaycan'a ulaşım durduruluyor, Sarp Sınır Kapısı kapatılıyor!

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.

GÜRCİSTAN'LA SARP SINIR KAPISI DA KAPANIYOR

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gürcistan ile Türkiye arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nın karşılıklı olarak yarından itibaren kapatılacağı belirtildi.

Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi sınır kapılarında yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek