Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, vatandaşların oy kullanmaya sabah 09.00 itibarıyla başladıklarını belirterek, "Her şey yolunda gidiyor. Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici. Sandık kurullarımız tamam. Müşahitlerimiz seçimi hazırlık sürecinin başından itibaren izliyor." ifadelerini kullandı.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

LÜBNAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı.

ABD

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında oy verme işlemleri dün başladı.

Washington bölgesinde yaşayan ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne bağlı çok sayıda seçmen Büyükelçilikte oy kullanırken, New York’ta ise sağanağa rağmen çok sayıda seçmen oy kullanmak üzere Türkevi’ne geldi.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde Türkevi'nin yanı sıra New Jersey ve Long Island'da ise 29 Nisan-1 Mayısta 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanma işlemi için ilave sandık merkezleri bulunacak.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne bağlı ve ABD’de bulunan seçmenler, 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında 09.00-21.00 saatlerinde söz konusu seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tura kalması halinde belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta sandıklar kurulacak.

ABD genelinde 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunuyor.

ALMANYA

Almanya'da, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Toplam 17 merkezde seçmenlerin yoğunluğu görülürken özellikle Berlin ve Hamburg Başkonsolosluklarında yüzlerce metrelik seçmen kuyruğu bölgeden geçen Alman sakinlerin de dikkatini çekiyor.

Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, 27 Nisan'da seçimlere sorunsuz başladıklarını belirterek kentte toplamda 7 bine yakın oy kullanıldığını kaydetti.

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