Koronvirüs salgınında normalleşme devam ederken vatandaşların en çok merak ettiği aşılama ile ilgili son durumu bir araya getirdik! İşte 5 Ekim 2021 Salı günü itibariyle son durum...

5 EKİM 2021 TÜRKİYE AŞI DURUMU

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

110.852.379

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

54.164.149

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

45.321.754