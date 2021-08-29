Koronvirüs salgınında normalleşme devam ederken vatandaşların en çok merak ettiği aşılama ile ilgili son durumu bir araya getirdik! İşte 29 Ağustos 2021 Pazar günü itibariyle son durum...

29 AĞUSTOS 2021 TÜRKİYE AŞI DURUMU

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

93.059.681

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

47.821.527

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

36.659.127