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MÜJDE! Son dakika: 5. kol naklinde yüzleri güldüren flaş gelişme

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın, kollarını erken hissetmesi bekleniyor

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Yavuz Ayılmazdır'ın, kollarını erken hissetmesi bekleniyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yavuz kollarını gördü, çok mutlu oldu. Ne zaman kullanabilirim, dedi. 9 yaşında kaza geçirmiş, 25 yıldır kolsuz hayatını idame ettiriyor. Kolunu hareket ettirdiği, duyularını hissettiği zaman bambaşka olacak" dedi. Prof. Özkan, "Bu naklin farkı, bileğe daha yakın olması. Bileğe yakın olduğunda duyu daha erken ortaya çıkıyor. 1-1,5 ayda hissedeceğini düşünüyorum. Hareket biraz daha uzun sürede geri dönüyor ancak duyu daha önce oluyor" bilgisini verdi

11.07.2021 - 11:49 | Güncelleme: SAĞLIK
AA

  • Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın, kollarını görünce çok mutlu olduğunu, nakil bileğe yakın yerden yapıldığı için duyunun daha erken ortaya çıkmasını beklediklerini bildirdi.

     

  • Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın tedavisine serviste devam ediliyor.

     

  • Hastasıyla yakından ilgilenen Rektör Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyattan sonraki süreyi sıkıntısız geçirdiklerini söyledi.

     

  • Hastanın genel durumunun iyi olduğunu aktaran Özkan, "Yavuz kollarını gördü, çok mutlu oldu. Ne zaman kullanabilirim, dedi. 9 yaşında kaza geçirmiş, 25 yıldır kolsuz hayatını idame ettiriyor. Tabii onun için farklı bir süreç. Kolunu hareket ettirdiği, duyularını hissettiği zaman bambaşka olacak." dedi.

     

  • Özkan, hastaya babasının refakat ettiğini, tüm ailenin motive ve mutlu şekilde beklediğini dile getirdi.

     

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