"50 çift kol nakli bekleyen hastamız var. Tek ve çift kol olarak da 100'ü aşkın hastamız sıra bekliyor. Dünyada hem çift hem tek kol nakli yapılıyor. Türkiye'de şu anda sadece çift kol nakli gerçekleştiriliyor. En son Almanya'dan gelen Beyza Sümeyra, çift kol nakli için hastanemize başvurdu. Çok akıllı bir kız. Neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu çok önemli. Sümeyra gibi hastaların bağışlara daha fazla ihtiyacı var. Kadavradan bağışlar çok kıymetli. Türkiye'de canlı vericiden nakilde çok iyiyiz ama kadavradan bağışlarda dünyada çok gerideyiz."