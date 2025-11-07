TCMB 2025-2026 enflasyon tahmini ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı 4. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon tahminini yükseltirken, 2026 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi. İşte, 2025 enflasyon tahmini ve Karahan açıklamalarından önemli başlıklar
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı 4. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın 2025-2026 enflasyon tahminini açıklayan Karahan, "Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz." dedi. Peki, TCMB 2025-2026 enflasyon tahmini ne oldu?
TCMB 2025 ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.
Karahan sunumunda 2025 yılı enflasyon tahmin aralıklarının yüzde 31-33 olduğunu bildirdi. Bir önceki raporda 2025 yılı için tahmin aralığı yüzde 25-29 olarak açıklanmıştı.
2026 TCMB ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
2026 için bir önceki raporda açıklanan yüzde 13-19'luk tahmin aralığında ise değişikliğe gidilmedi.
TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
-2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.
-Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengelenen seyir devam ediyor.
"ENFLASYON GIDA FİYATLARININ ETKİSİYLE TAHMİN ARALIĞIMIZIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"
-Son iki ayda enflasyon, gıda fiyatlarının da etkisiyle tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti.
-Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor.
-Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız.
-Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.
"KİRA ENFLASYONU SON AYLARDA YAVAŞLADI"
-Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı.
-Önceki Rapor dönemine kıyasladığımızda ise 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz.
-Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.
-Sıkı parasal duruşu makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekliyoruz.
-Mevduat faizinin seviyesi, TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor.
-Finansal sistemde TL varlıkların payı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.
