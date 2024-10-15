Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı faiz beklenti anketi yayınlandı!
Gözler bu hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararına döndü. Fed'den sonra Merkez Bankası'nın ne zaman indirime gideceği merak ediliyor. AA Finans, yaptığı beklenti anketiyle piyasa görüşlerini ortaya koydu. Peki, TCMB Ekim faiz kararı ne olur, faiz sabit mi kalır yoksa faiz indirimi yapılır mı? İşte, detaylar...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim faiz kararı için geri sayım başladı. Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık indiriminden sonra TCMB'nin ne zaman bu adımı atacağı merak ediliyor. Öte yandan, AA Finans tarafından yayınlanan beklenti anketi, piyasaların nabzını tutuyor. Peki, TCMB Ekim faiz kararı ne olur, faiz sabit mi kalır yoksa faiz indirimi yapılır mı? İşte, detaylar...
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2024 EKİM TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 17 Ekim 2024 tarihinde toplanacak.
Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılıyor.
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TCMB EKİM FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!
AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
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Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.
Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.