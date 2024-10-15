Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim faiz kararı için geri sayım başladı. Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık indiriminden sonra TCMB'nin ne zaman bu adımı atacağı merak ediliyor. Öte yandan, AA Finans tarafından yayınlanan beklenti anketi, piyasaların nabzını tutuyor. Peki, TCMB Ekim faiz kararı ne olur, faiz sabit mi kalır yoksa faiz indirimi yapılır mı? İşte, detaylar...