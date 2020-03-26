Türkiye çekim merkezi oldu

Türkiye'de geçtiğimiz yıl aralarında 'Charlie'nin Melekleri'nin de olduğu 275 yabancı yapım çekildi. Göbeklitepe, Türkiye'nin çekim merkezi haline gelmesine önemli rol oynadı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

2019'da Türkiye, sinema filminden TV dizisine kadar 275 yabancı yapımın çekim merkezi oldu. Çekilen yabancı yapımlardan biri de 'Charlie'nin Melekleri'ydi. En çok çekilen tür, Göbeklitepe'nin de etkisiyle belgesel film oldu.

Elizabeth Banks'in yönettiği ve Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ile başrolü paylaştığı 'Charlie'nin Melekleri', gösterime 29 Kasım'da girdi.

Türkiye'de 109.432 kişinin izlediği filmin dünya hasılatı 70 milyon 400 bin dolar oldu.

HANGİ TÜRDE KAÇ YAPIM ÇEKİLDİ?

Sinema Filmi: 17

TV Filmi: 2

Kısa Film: 13

TV Dizisi: 19

Belgesel Film: 121

TV Programı: 52

Klip: 21

Reklam: 30



TOPLAM: 275